В Псковской области заработают кинотеатры и бассейны

В Псковской области смогут возобновить работу кинотеатры, театры, бассейны и другие организации. Об этом сказал губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, передаёт корреспондент «Псковской правды». Он подчеркнул, что к работе организации могут вернуться только при условии строго соблюдения всех указаний Роспотребнадзора.

«Мы эти решения принимаем не потому, что все хорошо, мы это делаем для того, чтобы дать возможность работать тем сферам экономики, которые были заморожены», - заявил Михаил Ведерников.

При этом он призвал не посещать места с массовым скоплением людей тех, у кого есть такая возможность.

Также губернатор сообщил, что будут сформированы комиссии, которые со следующей недели начнут проверять соблюдение требований Роспотребнадзора. При этом он обратил внимание, что если в магазине будет выявлен покупатель без маски, то к ответственности привлекут и его, и собственника торговой точки.