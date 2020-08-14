Наличие масок у пассажиров псковских автобусов будут проверять ежедневно

В псковских автобусах будут ежедневно проверять наличие защитных масок у пассажиров. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он поставил задачу в целом ужесточить контроль за исполнением противовирусных регламентов и добавил, что при использовании средств индивидуальной защиты все сферы могут спокойно и безопасно работать.

Михаил Ведерников подчеркнул, что защитных масок достаточно и необходимо донести это до потребителей.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук поддержал инициативу главы региона и добавил, что необходимо проводить разъяснительную работу с населением. «Люди должны знать, что угроза никуда не ушла, она осталась. Надо взывать к сознательности, у всех есть бабушки и дедушки. Ношение маски - это не только собственная защита, а уважение к другим. Нужно добиваться, чтобы все-таки в закрытых помещениях, в транспорте маски у нас были», - заключил Александр Нестерук.