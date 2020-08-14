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Общество / Здоровье

Мероприятия до 30 человек в Псковской области можно будет проводить без согласований

14 августа 2020 года, 11:30

Мероприятия до 30 человек в Псковской области можно будет проводить без предварительных согласований. Ввести такие послабления ограничительных мер предложил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, передаёт корреспондент «Псковской правды». Речь идёт о мероприятиях в сфере культуры, образования, спорта.

Мероприятия до 30 человек в Псковской области можно будет проводить без согласований

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также глава региона рекомендовал скорректировать ограничения в экономической сфере, но заметил, что «полноценное снятие ограничений может дать серьезные риски».

«Считаю важным дать возможность возобновить работу некоторых компаний, если к ним нет вопросов у Роспотребнадзора», - сказал Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что если ограничительные меры не будут скорректированы, что большая часть этих организаций уже к нормальной работе не вернется.

«Экономика сегодня проходит сложный этап, нужно дать бизнесу воздуха», - заявил губернатор.

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