До 59 выросло число умерших от коронавируса в Псковской области

В Псковской области подтверждён ещё один летальный исход от коронавируса. Всего умерли 59 человек, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

За сутки 13 августа в области выявили ещё 39 заражённых коронавирусом. Общее число заболевших достигло 4 тыс. 109.

Выздоровели 2 тыс. 900 заражённых, при этом за последние сутки были выписаны из медучреждений 25 человек.

С начала пандемии в Псковской области провели 72 тыс. 86 исследований на коронавирус.