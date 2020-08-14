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Общество / Здоровье

До 59 выросло число умерших от коронавируса в Псковской области

14 августа 2020 года, 10:44

В Псковской области подтверждён ещё один летальный исход от коронавируса. Всего умерли 59 человек, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

До 59 выросло число умерших от коронавируса в Псковской области

За сутки 13 августа в области выявили ещё 39 заражённых коронавирусом. Общее число заболевших достигло 4 тыс. 109.

Выздоровели 2 тыс. 900 заражённых, при этом за последние сутки были выписаны из медучреждений 25 человек.

С начала пандемии в Псковской области провели 72 тыс. 86 исследований на коронавирус.

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