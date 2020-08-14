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Происшествия / Правосудие

Штраф в 100 тысяч рублей заплатит псковский парк за запуск аттракционов

14 августа 2020 года, 10:26

Штраф в 100 тысяч рублей заплатит городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина в Пскове, который в нарушение Указа губернатора открыл аттракционы. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору Псковской области Николая Романова.

Парк разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявление о том, что с 11 августа начинают работать аттракционы в Детском парке, с 13 августа — в Ботаническом саду, с 14 августа — в Летнем саду. В то же время, в соответствии с Указом губернатора Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению коронавируса, запрет на работу аттракционов продлён до 15 августа.

Как отметил главный санитарный врач региона Александр Нестерук, вопрос о возобновлении работы аттракционов, кинотеатров, театров, филармоний, бассейнов, будет обсуждаться 14 августа на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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