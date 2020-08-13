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Общество / Образование

86 млн рублей подучит Псковская область на питание для школьников

13 августа 2020 года, 19:26

86 млн рублей получит в этом году Псковская область из федерального бюджета на  софинансирование расходов по организации бесплатного горячего питания для младших школьников в рамках государственной программы «Развитие образования». Распоряжение о выделении средств подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В пояснительной записке к документу отмечается, что все школы, которые готовы организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии уже в новом учебном году. При этом финансирование будет рассчитываться на основе количества школьников.

В сумме на все субъекты РФ предусмотрено выделение более 22 млрд рублей, средства поступят в регионы до начала учебного года. На следующий год сумма поддержки составил около 113 млрд рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно на федеральном уровне поднимал вопрос о поддержке региона в части организации горячего питания школьников. В Псковской области горячим питанием охвачены порядка 90% учащихся. Всего в регионе насчитывается около 28 тыс младших школьников.

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