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Общество / Экология

Тала Нещадимова: Погода любит, когда её любят

13 августа 2020 года, 19:16

«Погода - очень благодарное существо, она любит, когда ее любят. Любите то, что вам дается и она повернется к вам лицом», - порекомендовала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире ПАИ-live 13 августа.

Отвечая на вопрос о том, какой будет предстоящая зима, она сказала, что дать такой прогноз в августе, нельзя. «Мы надеемся, что предстоящая зима будет больше похожа на зиму, чем предыдущая, - отметила гостья эфира. - Говорить, что у нас есть такой прогноз и мы готовы за него ручаться, – это безответственно, к сожалению».

Говоря в целом о точности прогнозов, Тала Нещадимова пояснила, что даже на 90% не сбывается ни один фоновый прогноз погоды, а именно такие формируют псковские синоптики. По её словам, чтобы дать точный прогноз, например, о том, где конкретно пройдёт дождь, в Псковской области нужно установить 300 метеостанций, сейчас же в регионе работают 10.

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