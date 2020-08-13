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Политика / Выборы

1154 кандидата выдвинула «Единая Россия» на сентябрьские выборы в Псковской области

13 августа 2020 года, 17:55

1154 кандидата выдвинула партия «Единая Россия» на сентябрьские выборы в Псковской области. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире ПАИ-live 13 августа.

Он отметил, что основная часть кандидатов познакомилась с избирателями ещё весной: они работали в качестве волонтёров, участвовали в раздаче средств индивидуальной защиты. Александр Козловский подчеркнул, что во время пандемии «Единая Россия» продолжала работать, не выключалась из повестки.

Кроме того, он обратил внимание на то, что кандидаты от партии — местные жители, поэтому они хорошо знакомы избирателям.

Единый день голосования состоится 13 сентября. В этот день состоятся выборы главы Себежского района, выборы в собрания депутатов Себежского, Куньинского, Невельского районов, довыборы по одномандатным округам в собрания депутатов Новоржевского и Новосокольнического районов. Всего состоятся 114 избирательных кампаний.

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