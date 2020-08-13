Многоступенчатый контроль за здоровьем участников будет действовать на «Десантном взводе»

В связи с ситуацией с распространением коронавируса на конкурсе «Десантный взвод» будет введён многоступенчатый контроль за состоянием здоровья участников, организаторов и зрителей. «Термометрия, средства индивидуальной защиты, дезинфекция, предварительное тестирование, — все это должно быть предусмотрено», — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании по вопросу организации конкурса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подчеркнул, что необходимо проработать также вопрос ограничения числа зрителей на церемониях открытия и закрытия конкурса, в дни испытаний.

При этом он отметил, что важными остаются и другие задачи, в том числе, поддержание общественного порядка, материально-техническое обеспечение, транспортная доступность. Михаил Ведерников заверил нового командира 76-й дивизии Сергея Чубарыкина, что администрация региона готова оказать необходимую помощь и поддержку.

Конкурс «Десантный взвод» проводится в рамках Армейских международных игр. Он состоится с 23 августа по 1 сентября. В соревнованиях будут участвовать более 230 военнослужащих из 15 стран. До прибытия в Псков все они сдают тест на коронавирус в Москве, после чего находятся на изоляции.