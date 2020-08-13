В Пскове нарушили Указ губернатора, запустив аттракционы

Запустив аттракционы в Пскове, городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина нарушил Указ губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса. Теперь парку выданы два предписания, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

О том, что аттракционы начинают работать, парк культуры и отдыха сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В объявлении говорилось, что 11 августа открывается Детский парк, с 13 августа — Ботанический сад, с 14 августа — Летний сад.

Александр Нестерук обратил внимание, что работа аттракционов, бассейнов, театров и кинотеатров Указом запрещена до 15 августа. Решение о снятии и продлении запрета будет принимать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова. «Мы с ним сегодня эту тему обсуждали. Я не могу анонсировать решения штаба, который состоится завтра», - заключил главный санитарный врач.