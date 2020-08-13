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Общество / Экология

Положение о нацпарке «Себежский» сделают актуальным для жителей

13 августа 2020 года, 15:51

Положение о национальном парке «Себежский» сделают актуальным для местных жителей и сотрудников. Изменения в него уже начали вносить, сообщила руководитель национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 13 августа.

Положение о нацпарке «Себежский» сделают актуальным для жителей
Надежда Подоплёкина

«Есть ограничения, связанные с собственностью», - сказала гостья эфира, но заметила, что к нацпарку относится только треть Себежского района, а федеральной собственностью является 65% этой территории.

Надежда Подоплёкина уверена, что нацпарк вводит слишком мало ограничений и запретов. «Если мы не регламентируем, что только жители могут оформлять собственность и вести деятельность, будет тоже плохо», - сказала она.

Также директор считает, что в районе была слабая просветительная работа. «Люди могут заниматься хозяйственной деятельностью, просто очень много новых нормативных актов, и это вносит путаницу, и букв там много, а мало кто хочет понимать и разбираться», - заключила директор парка.

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