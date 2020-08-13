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Общество / Коммуналка

Сергей Грахов: Люди начали выбрасывать мусор в контейнеры, а не в поле и лес

13 августа 2020 года, 15:03

«Люди начали выбрасывать мусор в контейнеры, а не в поле и лес», - заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции 13 августа.

Сергей Грахов: Люди начали выбрасывать мусор в контейнеры, а не в поле и лес

Фото Дарьи Хватковой

Он отметил, что на начало реформы по обращению твёрдыми коммунальными отходами в регионе имелись 1 тыс. 800 несанкционированных свалок, на сегодняшний день их насчитывается порядка 300. Таким образом, с января 2019 года количество свалок в Псковской области сократилось в шесть раз.

В то же время в 9 раз увеличился охват населённых пунктов услугой по вывозу мусора: с 303 на 1 января прошлого года до 2 тыс. 700 на сегодняшний день.

По словам Сергея Грахова, полтора года реформы показали, что культура обращения с отходами была только в крупных городах, а в небольших населённых пунктах с мусором обращались по старинке. «Сейчас это меняется, регоператор провел большую работу с населением. Могу с уверенностью сказать, что сейчас люди всё понимают, перестраиваются на конструктивный лад и диалог, предлагают помощь, и это сильно радует», - заявил он.

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