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Общество / Коммуналка

Псковские магазины занялись сортировкой мусора

13 августа 2020 года, 14:37

Магазины Псковской области, после того, как регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами начала выставлять им счета, занялись сортировкой мусора, сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергей Грахов на пресс-конференции 13 августа.

Псковские магазины занялись сортировкой мусора

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, теперь торговые точки, в основном, макулатуру, стекло и пластик сдают, а остальное выбрасывают.

В этой связи количество отходов, которое сдают на вторичную переработку, в Псковской области выросло. При этом Сергей Грахов заметил, что механизм раздельного сбора мусора еще необходимо проработать, нужно установить контейнеры для этого.

«Рано или поздно мы подойдем к такому, что каждый будет платить за свои отходы индивидуально», - заявил он. Председатель комитета добавил, что сейчас идёт работа над тем, как организовать процесс так, чтобы человек платил на фактически произведённый мусор: «Если сгенерировал мусор, то заплатил, не сгенерировал - не заплатил».

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