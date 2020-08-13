Псковские магазины занялись сортировкой мусора

Магазины Псковской области, после того, как регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами начала выставлять им счета, занялись сортировкой мусора, сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергей Грахов на пресс-конференции 13 августа.

По его словам, теперь торговые точки, в основном, макулатуру, стекло и пластик сдают, а остальное выбрасывают.

В этой связи количество отходов, которое сдают на вторичную переработку, в Псковской области выросло. При этом Сергей Грахов заметил, что механизм раздельного сбора мусора еще необходимо проработать, нужно установить контейнеры для этого.

«Рано или поздно мы подойдем к такому, что каждый будет платить за свои отходы индивидуально», - заявил он. Председатель комитета добавил, что сейчас идёт работа над тем, как организовать процесс так, чтобы человек платил на фактически произведённый мусор: «Если сгенерировал мусор, то заплатил, не сгенерировал - не заплатил».