Улицу Яна Фабрициуса в Пскове планируется открыть 1 октября

Улицу Яна Фабрициуса в Пскове, где с прошлого года идёт ремонт, планируется открыть 1 октября. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 13 августа. По его словам, сейчас подрядчик уже засыпает котлован и в скором времени состоится приёмка нового дорожного покрытия.

С 1 октября также пустят движение на пересечении улиц Индустриальной и Труда.

Также в этом году в Пскове будут отремонтированы улица Ипподромная и Аллейный проезд. В ближайшее время будет объявлен аукцион на выполнение этих работ.

На следующий год намечено продолжение ремонта улицы Леона Поземского на участке от улицы Набат до выезда из города.

Также Борис Елкин рассчитывает, что в скором времени удастся приступить к реконструкции улицы Кузбасской Дивизии, кроме того, требуют ремонта участок улицы Яна Фабрициуса от Вокзальной, улицы Алехина и Техническая. «Пытаемся привлечь федеральное финансирование на каждый объект. Тяжелее просить средства на объект, на котором еще не идут работы. Если уже начали ремонт – проще получить федеральные деньги», - пояснил председатель комитета.