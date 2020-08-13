Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Улицу Яна Фабрициуса в Пскове планируется открыть 1 октября

13 августа 2020 года, 14:12

Улицу Яна Фабрициуса в Пскове, где с прошлого года идёт ремонт, планируется открыть 1 октября. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 13 августа. По его словам, сейчас подрядчик уже засыпает котлован и в скором времени состоится приёмка нового дорожного покрытия.

Улицу Яна Фабрициуса в Пскове планируется открыть 1 октября

Фото Андрея Степанова

С 1 октября также пустят движение на пересечении улиц Индустриальной и Труда.

Также в этом году в Пскове будут отремонтированы улица Ипподромная и Аллейный проезд. В ближайшее время будет объявлен аукцион на выполнение этих работ.

На следующий год намечено продолжение ремонта улицы Леона Поземского на участке от улицы Набат до выезда из города.

Также Борис Елкин рассчитывает, что в скором времени удастся приступить к реконструкции улицы Кузбасской Дивизии, кроме того, требуют ремонта участок улицы Яна Фабрициуса от Вокзальной, улицы Алехина и Техническая. «Пытаемся привлечь федеральное финансирование на каждый объект. Тяжелее просить средства на объект, на котором еще не идут работы. Если уже начали ремонт – проще получить федеральные деньги», - пояснил председатель комитета.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Положение о нацпарке «Себежский» сделают актуальным для жителей
Сергей Грахов: Люди начали выбрасывать мусор в контейнеры, а не в поле и лес
Псковские магазины занялись сортировкой мусора
Платных дорог у Псковской области станет меньше
Четыре новых проекта дополнят программу газификации Псковской области
Журналисты «Псковской правды» стали победителями конкурса ОНФ «Правда и справедливость»
81 нарушение выявили инспекторы ГИБДД на псковских дорогах меньше чем за сутки
Ярмарочный комплекс с рестораном и катком планируется построить на Запсковье
Более миллиарда рублей вложат в реконструкцию Парка культуры в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация