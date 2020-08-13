Платных дорог у Псковской области станет меньше

У Псковской области станет меньше платных дорог. Сейчас из четыре, но в скором времени трассу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель передадут на федеральный уровень. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин на пресс-конференции 13 августа.

Он пояснил, что дорога, которую планируется передать, проходит по территории Псковской и Смоленской областей, поэтому подготовить документы должны оба региона. Псковская область эту часть работы уже выполнила.

Борис Елкин отметил, что с сокращением количества платных дорог снизятся и поступления в бюджет, которые ежегодно составляют более 200 млн рублей. При этом, подчеркнул он, качество трассы станет лучше.