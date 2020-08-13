Четыре новых проекта дополнят программу газификации Псковской области

Четыре новых проекта будут включены в программу газификации Псковской области на 2021-2025 годы. Речь идёт о подключении жилых домов, где проживают более 8 тыс человек, и производственных объектов, которые в ближайшем будущем будут строиться или уже возводятся. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников по итогам встречи с руководителем ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

«Президент РФ поручил газифицировать страну до 2030 года. Мы прикладываем все усилия, чтобы Псковская область стала одним из пилотных регионов, что позволит увеличить процент газификации в сжатые сроки», — подчеркнул губернатор.

Новую программу газификации региона планируется утвердить до конца текущего года. «Наша задача — следовать запросам времени и руководства области, чтобы газ пришел туда, где он нужен, - сказал Сергей Густов. - Сегодня у нас не осталось вопросов, по которым мы не нашли понимания. Хочу сказать, что это большая и дорогая программа, порядка 10 тыс новых абонентов в Псковской области получат природный газ».

Также руководитель «Газпром межрегионгаза» обратил внимание на то, что Псковская область своевременно исполняет обязательства по согласованному ранее графику погашения задолженности организаций за природный газ. Общий уровень расчетов населения составил 98%. Он подчеркнул, что погашение задолженности позволит реализовать на территории региона проекты по разным направлениям сотрудничества, в том числе строительству новых газопроводов.