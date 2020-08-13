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Общество / Знай наших!

Журналисты «Псковской правды» стали победителями конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

13 августа 2020 года, 13:20

Журналисты Медиахолдинга Псковской области стали победителями VI всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», итоги которого подвел Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость».

По итогам заявочной кампании более 2 тысяч региональных журналистов из всех 85 регионов страны представили на конкурс 6327 конкурсных работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции.

В результате двух туров лауреатами конкурса стали 437 региональных журналистов из всех регионов России. В их числе — главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев (за материал «Распил и посадки», опубликованный на сайте Псковского агентства информации), обозреватель «Псковской правды» Светлана Синцова (за материал «Что-то пошло не так»), корреспондент ПАИ Елизавета Славятинская (за материал «Детская площадка ищет «родителей» в «КП-Псков»).

Лауретами конкурса также стали журналисты из Псковской области Ирина Амелина и Елена Южакова.

«Сама, как региональный журналист в прошлом, понимаю, насколько важна работа журналистов. Как тяжело им бывает достучаться до чиновничьих кабинетов. ОНФ подвел итоги конкурса и отметит тех, кто не молчит. Они публичат проблемные темы, заставляют власть шевелиться. Эти журналисты – наши надежные партнеры и друзья. Многие из них входят в наши региональные штабы», – отметила член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

По ее словам, конкурс «всегда давал уникальную возможность региональным СМИ донести свои проблемные темы до самого президента, лидера ОНФ Владимира Путина. Появлялись прямые поручения главы государства, проблемы решались. Сегодня это один из самых авторитетных конкурсов СМИ».

«Хочу сказать спасибо тем, кто присоединяется к нам. Это уже большая команда во всех регионах страны», - резюмировала она.

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