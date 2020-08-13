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Происшествия / ДТП

81 нарушение выявили инспекторы ГИБДД на псковских дорогах меньше чем за сутки

13 августа 2020 года, 12:23

81 нарушение выявили инспекторы ГИБДД на дорогах Пскова и Псковского района в ходе рейда, который продолжался менее суток. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего были проверены 378 автомобилей. При этом одно транспортное средство было доставлено на спецстоянку.

Целью профилактического рейда была стабилизация уровня аварийности и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяли соблюдению скоростного режима на городских дорогах, очередность проезда перекрестков и участков с круговым движением транспорта, контролировали выезды на полосу встречного движения при совершении обгона, неправильный выбор дистанции до впереди идущего авто, нарушения правил при проезде пешеходных переходов, управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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