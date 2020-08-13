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Экономика / Инвестиции

Ярмарочный комплекс с рестораном и катком планируется построить на Запсковье

13 августа 2020 года, 11:22

Ярмарочный комплекс с рестораном, где будет представлена кузня народов мира, катком, сценой и детской площадкой планируется построить в Пскове на Запсковье в районе улицы Юности. Этот проект ООО «Русские ярмарки» был признан масштабным инвестиционным на заседании инвестиционной комиссии Псковской области 12 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Ярмарочный комплекс с рестораном и катком планируется построить на Запсковье

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По бизнес-плану, комплекс будет вмещать 320 торговых мест, также там планируется создать площадку для проведения культурно-массовых мероприятий.

Исполнительный директор компании «Русские ярмарки» Сергей Карлов рассказал, что при оформлении комплекса будут использоваться стилистические особенности региона, основанные на его истории и культурных традициях. Инвестировать в проект планируется 275 млн рублей.

Также на заседании комиссии были одобрены изменения в стратегический инвестиционный проект по строительству в Пскове жилых домов на 2 тыс. семей и детского сада на 140 мест. Инвестор просил скорректировать сроки строительства части объектов и реализации инвестиционного соглашения в целом. На сегодняшний день в проект уже вложены 800 млн рублей, возведены два дома, которые сдадут в эксплуатацию в этом году. Также выполнен фундамент для детского сада, идёт установка стеновых панелей. 

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