Ярмарочный комплекс с рестораном и катком планируется построить на Запсковье

Ярмарочный комплекс с рестораном, где будет представлена кузня народов мира, катком, сценой и детской площадкой планируется построить в Пскове на Запсковье в районе улицы Юности. Этот проект ООО «Русские ярмарки» был признан масштабным инвестиционным на заседании инвестиционной комиссии Псковской области 12 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По бизнес-плану, комплекс будет вмещать 320 торговых мест, также там планируется создать площадку для проведения культурно-массовых мероприятий.

Исполнительный директор компании «Русские ярмарки» Сергей Карлов рассказал, что при оформлении комплекса будут использоваться стилистические особенности региона, основанные на его истории и культурных традициях. Инвестировать в проект планируется 275 млн рублей.

Также на заседании комиссии были одобрены изменения в стратегический инвестиционный проект по строительству в Пскове жилых домов на 2 тыс. семей и детского сада на 140 мест. Инвестор просил скорректировать сроки строительства части объектов и реализации инвестиционного соглашения в целом. На сегодняшний день в проект уже вложены 800 млн рублей, возведены два дома, которые сдадут в эксплуатацию в этом году. Также выполнен фундамент для детского сада, идёт установка стеновых панелей.