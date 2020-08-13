Более миллиарда рублей вложат в реконструкцию Парка культуры в Великих Луках

Более миллиарда рублей вложат в реконструкцию Парка культуры и отдыха в Великих Луках. Об этом заявил представитель компании «Агентство ипотечного кредитования», которая реализует проект «ЛУКИ-ПАРК», на заседании инвестиционной комиссии администрации Псковской области 12 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Проект включает комплексное благоустройство парковой территории, создание комфортного общественного пространства, «Динопарка», открытие гостиницы и спортивно-оздоровительного и развлекательного комплексов. Сейчас уже готовится к открытию «Динопарк», завершается монтаж пешеходного фонтана, благоустраиваются парковые зоны.

Комиссия признала проект стратегическим и теперь инвестор сможет получить господдержку в виде сопровождения.

Ещё один проект, который рассмотрели члены комиссии, касался открытия в Пушкинских Горах гостиничного комплекса с рестораном. Инвестор признал, что столкнулся с трудностями. В итоге на заседании было решено посмотреть, что уже сделано, проработать бизнес-проект, определить возможности для его поддержки, в том числе и через Агентство инвестиционного развития. Когда анализ будет проведён, комиссия примет решение: продолжать работу или расторгнуть инвестиционное соглашение.