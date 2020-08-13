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Экономика / Инвестиции

Станцию по заправке машин экологичным топливом откроют в Псковской области

13 августа 2020 года, 10:22

Станцию по заправке пассажирских автобусов и автомашин компримированным природным газом построят в Псковской области в этом году. Инвестиционный проект по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции 12 августа рассмотрела инвестиционная комиссия администрации региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Станцию по заправке машин экологичным топливом откроют в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как отметил представитель компании-инвестора, появление станции позволит расширить использование экологически чистого и бюджетного газомоторного топлива, также это позволит снизить эксплуатационные расходы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Инвестировать в объект планируется 150 млн рублей.

Михаил Ведерников напомнил, что в обновление автопарка предприятия при поддержке Правительства РФ в этом году направят свыше 1,2 млрд рублей. При этом часть новых автобусов будет работать именно на газомоторном топливе. «Сейчас активно занимаемся развитием предприятия, чтобы оно соответствовало вызовам времени, в том числе, и в подходах к качеству предоставляемых услуг», — сказал губернатор.

Он поинтересовался, действительно ли объект откроют в этом году. Инвестор пообещал соблюсти сроки и запустить станцию уже в декабре.

В итоге инвестпроект был признан стратегическим, теперь компания может претендовать на получение государственной поддержки в форме сопровождения.

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