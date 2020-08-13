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Экономика / Инвестиции

Назначен и. о. директора Агентства инвестразвития Псковской области

13 августа 2020 года, 09:16

Назначен исполняющий обязанности директора Агентства инвестиционного развития Псковской области. Эту должность занял Вячеслав Федюнин.

Назначен и. о. директора Агентства инвестразвития Псковской области
Вячеслав Федюнин
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Нового руководителя губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил на заседании инвестиционной комиссии администрации региона 12 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

«Вячеслав Валерьевич имеет богатый опыт в сфере управления, сопровождения инвестиционных проектов. Эти компетенции сегодня особенно важны и востребованы в регионе», — заявил губернатор.

На заседании были рассмотрены несколько инвестиционных проектов, которые уже осуществляются в регионе и только планируются к реализации. Михаил Ведерников пожелал инвесторам удачи в работе. «Мы всегда готовы встретиться с вами, обсудить ваши проекты и по возможности оказать помощь», — заверил он. 

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