Назначен и. о. директора Агентства инвестразвития Псковской области

Назначен исполняющий обязанности директора Агентства инвестиционного развития Псковской области. Эту должность занял Вячеслав Федюнин.
Назначен исполняющий обязанности директора Агентства инвестиционного развития Псковской области. Эту должность занял Вячеслав Федюнин.
Нового руководителя губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил на заседании инвестиционной комиссии администрации региона 12 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.
«Вячеслав Валерьевич имеет богатый опыт в сфере управления, сопровождения инвестиционных проектов. Эти компетенции сегодня особенно важны и востребованы в регионе», — заявил губернатор.
На заседании были рассмотрены несколько инвестиционных проектов, которые уже осуществляются в регионе и только планируются к реализации. Михаил Ведерников пожелал инвесторам удачи в работе. «Мы всегда готовы встретиться с вами, обсудить ваши проекты и по возможности оказать помощь», — заверил он.