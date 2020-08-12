Главе региона представили нового начальника регионального УФСИН

Губернатору Михаилу Ведерникову представили нового начальника регионального УФСИН Евгения Старикова, сообщает пресс-служба областной администрации. Старикова перевели в Псковскую область из Магадана.

Во время встречи стороны наметили перспективные направления для совместной работы, обсудили вопросы текущей деятельности территориального Управления, а также оперативную обстановку в исправительных учреждениях региона. Так, например, речь зашла о возможностях использования трудовых резервов региональных центров ФСИН.

По итогам встречи Глава региона выразил надежду на сохранение и развитие плодотворного сотрудничества с ведомством. «Готов приложить максимальные усилия для работы на благо системы ФСИН и региона в целом», — заверил со своей стороны начальник УФСИН РФ по Псковской области.