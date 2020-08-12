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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Невельском районе

12 августа 2020 года, 19:28

Три человека погибли в аварии в Невельском районе - мужчина, женщина и ребенок, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. 

Авария произошла около 18.30 в деревне Зубарево Невельского района   с двумя легковыми авто: по предварительной информации, на перекрёстке столкнулись БМВ и ВАЗ, удар пришёлся в бок отечественного авто. На данный момент точно известно о трех погибших, информация о других пострадавших уточняется. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Для проведения неотложных следственных действий к месту аварии из Пскова выехали специалисты следственного управления регионального УМВД.

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Комментарии

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Я
22:17 12.08.2020

Сколько можно, жаль всех,,,,,,, <br/>

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