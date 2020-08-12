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Общество

Михаил Ведерников занял 19-е место в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах

12 августа 2020 года, 19:04

Ведерников по итогам недели занял 19-е место в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на  фонд «Петербургская политика» и экспертную сеть «Давыдов.Индекс».  


Количество упоминаний главы Псковской области в Telegram составило 251. Неделей ранее глава региона занимал 31-е место.

Первое место по упоминаемости занял временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (2233 упоминаний), второе – мэр Москвы Сергей Собянин (1246 упоминаний), третье – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (793 упоминаний).


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