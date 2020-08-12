В Пскове начался ремонт улицы Рокоссовского, сообщает пресс-служба администрации региона. Эта улица, названная в честь прославленного полководца, вошла в федеральный проект «Улица Победы». На ремонт из областного бюджета выделили 32 млн рублей.

Ремонтируют участок от улицы Коммунальной до Гаражного проезда протяженностью 832 метра. Существующее покрытие проезжей части будет отфрезеровано на глубину 10 см, затем проведут устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Ремонт тротуаров предполагает асфальтирование и замену тротуарной плитки. На сопряжении тротуаров с проезжей частью уложат тактильную плитку. В завершение работ нанесут разметку термопластиком, установят пешеходное ограждение и восстановят зеленую зону. Сейчас на объекте монтируют бортовой камень.



Ремонт планируют закончить к 15 октября.