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Культура / Наследие

Псковская область вошла в новый аудиогид для автотуристов «Нам по пути»

12 августа 2020 года, 18:07

 Информация о достопримечательностях Псковской области вошла в новый аудиогид «Нам по пути» для автотуристов. Он адресован тем, кто путешествует на автомобиле по Ленинградской области и новой трассе М-11 «Нева», связывающей Москву и Санкт-Петербург, сообщается на туристическом сайте региона.

Проект «Нам по пути» включает в себя 8 аудиогидов в бесплатном мобильном приложении izi.TRAVEL. Чтобы воспользоваться им, нужно установить приложение izi.TRAVEL (AppStore или GooglePlay) на мобильном гаджете, найти через поиск нужный маршрут и нажать кнопку «Начать».

При этом рассказы о местах боевой славы, памятниках природы, местных достопримечательностях, именно в те моменты, когда автомобиль попадает в конкретную точку маршруту.

В Псковской области к проекту подключился региональный Туристский информационный центр, поддержку оказали Псково-Изборский объединенный музей-заповедник и музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова.

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