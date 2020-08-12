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Общество / Коммуналка

Губернатор: Приятно, что Псковская область стала пилотной для проекта биллинга абонентов «Газпром межрегионгаза»

12 августа 2020 года, 17:29

«Мне особенно приятно, что Псковская область стала пилотным регионом для реализации проекта, который является клиентоориентированным, делает все расчеты прозрачными, удобными», — заявил губернатор Михаил Ведерников на презентации проекта по биллингу абонентов ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор: Приятно, что Псковская область стала пилотной для проекта биллинга абонентов «Газпром межрегионгаза»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор подчеркнул, что к Псковской области сложились давние конструктивные отношения с «Газпромом» и его структурными подразделениями. «С «Газпром межрегионгазом» мы также достаточно плодотворно сотрудничаем. Например, в направлениях развития газификации области, реконструкции сетей, а также в части предоставления максимально качественной услуги для населения», — сказал он и добавил, что сейчас начинается совместная работа с «Газпромбанком». В частности, обсуждаются перспективные направления сотрудничества, одно из которых использование администрацией региона Электронной торговой площадки.

Губернатор: Приятно, что Псковская область стала пилотной для проекта биллинга абонентов «Газпром межрегионгаза»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Мы не ошиблись с выбором региона, получили достаточно хороший результат. Теперь мы разрабатываем дорожную карту по внедрению системы в других городах. Благодарен всей команде, которая не побоялась трудностей последнего времени. Мы смогли найти решения актуальных вопросов в самых непростых условиях», - заявил председателя правления Газпромбанка Александр Муранов.

Система биллинга абонентов была запущена в июле. За это время в личном кабинете зарегистрировались более 190 человек, были созданы порядка 90 актов подключения и отключения, свыше 200 заявок на услуги, порядка 370 актов поверки абонентов. Всего на территории региона реализуется порядка 15 услуг.

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