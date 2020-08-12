Губернатор: Приятно, что Псковская область стала пилотной для проекта биллинга абонентов «Газпром межрегионгаза»

«Мне особенно приятно, что Псковская область стала пилотным регионом для реализации проекта, который является клиентоориентированным, делает все расчеты прозрачными, удобными», — заявил губернатор Михаил Ведерников на презентации проекта по биллингу абонентов ООО «Газпром межрегионгаз» . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор подчеркнул, что к Псковской области сложились давние конструктивные отношения с «Газпромом» и его структурными подразделениями. «С «Газпром межрегионгазом» мы также достаточно плодотворно сотрудничаем. Например, в направлениях развития газификации области, реконструкции сетей, а также в части предоставления максимально качественной услуги для населения», — сказал он и добавил, что сейчас начинается совместная работа с «Газпромбанком». В частности, обсуждаются перспективные направления сотрудничества, одно из которых использование администрацией региона Электронной торговой площадки.

«Мы не ошиблись с выбором региона, получили достаточно хороший результат. Теперь мы разрабатываем дорожную карту по внедрению системы в других городах. Благодарен всей команде, которая не побоялась трудностей последнего времени. Мы смогли найти решения актуальных вопросов в самых непростых условиях», - заявил председателя правления Газпромбанка Александр Муранов.

Система биллинга абонентов была запущена в июле. За это время в личном кабинете зарегистрировались более 190 человек, были созданы порядка 90 актов подключения и отключения, свыше 200 заявок на услуги, порядка 370 актов поверки абонентов. Всего на территории региона реализуется порядка 15 услуг.