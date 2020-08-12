Освобождение заложников отработали в псковском СИЗО

В Пскове с СИЗО №1 УФСИН России по Псковской области 12 августа оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области провёл антитеррористическое учение под условным наименованием «Гроза-2020». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УФСБ России, в учении были задействованы силы и средства УФСБ, УМВД, УФСИН, Управления Росгвардии, Пограничного управления, Минобороны, ГУ МЧС России по Псковской области, представители органов исполнительной власти региона.

По замыслу учения, трое неустановленных лиц, вооруженные огнестрельным оружием, в административном здании следственного изолятора захватили в заложники 5 сотрудниц финансово-экономического подразделения СИЗО № 1. Они потребовали освободить из следственного изолятора осуждённого за совершение преступлений террористической направленности. Также нападавшие требовали предоставить им автомобиль для поездки в аэропорт, самолет для вылета из России и 3 миллиона евро. Они угрожали расправой над заложниками, если условия не будут выполнены.

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области принял решение о проведении боевого мероприятия по нейтрализации террористов. В итоге антитеррористической группировке сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна террористов удалось нейтрализовать, а заложников освободить.

Алексей Кальян отметил, что цели учения достигнуты, а приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.