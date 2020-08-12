Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Освобождение заложников отработали в псковском СИЗО

12 августа 2020 года, 17:12

В Пскове с СИЗО №1 УФСИН России по Псковской области 12 августа оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области провёл антитеррористическое учение под условным наименованием «Гроза-2020». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УФСБ России, в учении были задействованы силы и средства УФСБ, УМВД, УФСИН, Управления Росгвардии, Пограничного управления, Минобороны, ГУ МЧС России по Псковской области, представители органов исполнительной власти региона.

Освобождение заложников отработали в псковском СИЗО

Фото пресс-службы УФСБ России по Псковской области

По замыслу учения, трое неустановленных лиц, вооруженные огнестрельным оружием, в административном здании следственного изолятора захватили в заложники 5 сотрудниц финансово-экономического подразделения СИЗО № 1. Они потребовали освободить из следственного изолятора осуждённого за совершение преступлений террористической направленности. Также нападавшие требовали предоставить им автомобиль для поездки в аэропорт, самолет для вылета из России и 3 миллиона евро. Они угрожали расправой над заложниками, если условия не будут выполнены.

Освобождение заложников отработали в псковском СИЗО

Фото пресс-службы УФСБ России по Псковской области

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области принял решение о проведении боевого мероприятия по нейтрализации террористов. В итоге антитеррористической группировке сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна террористов удалось нейтрализовать, а заложников освободить.

Алексей Кальян отметил, что цели учения достигнуты, а приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

За прошедшие сутки коронавирусом в Псковской области заразились еще 32 человека
Главе региона представили нового начальника регионального УФСИН
Три человека погибли в ДТП в Невельском районе
Михаил Ведерников занял 19-е место в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах
В Пскове начался ремонт улицы Рокоссовского
Псковская область вошла в новый аудиогид для автотуристов «Нам по пути»
Губернатор: Приятно, что Псковская область стала пилотной для проекта биллинга абонентов «Газпром межрегионгаза»
В ночь на 15 августа в Пскове закроют для транспорта участок улицы Поземского
Новый транспорт получили псковские почтовики

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района