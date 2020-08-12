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Транспорт / Инфраструктура

В ночь на 15 августа в Пскове закроют для транспорта участок улицы Поземского

12 августа 2020 года, 17:02

С 23:00 14 августа до 6:00 15 августа в Пскове будет закрыт для транспорта участок улицы Леона Поземского на пересечении с улицей Набат. Там будут проводить работы по переустройству инженерных сетей в рамках

реконструкции улицы Леона Поземского, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

В качества объезда предлагаются улицы Ипподромная и Олега Кошевого.

Кроме того, сейчас ремонтные работы проходят на улице Герцена. Там реконструируют ливневую канализацию.

В связи с тем, что при проведении земляных работ проводятся археологические исследования, завершить реконструкцию сетей планируется в августе. После этого начнётся благоустройство прилегающей территории в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

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