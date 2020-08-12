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Транспорт / Автопарк

Новый транспорт получили псковские почтовики

12 августа 2020 года, 16:55

Псковские почтовики получили новый транспорт, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФПС по Псковской области.

Новый транспорт получили псковские почтовики

Компания получила четыре автомашины LADA Largus, грузоподъемностью 750 килограммов. Все машины адаптированы под перевозку почтовых отправлений.

Планируется, что до конца года поступят ещё 8 автомобилей марки УАЗ.

Директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин подчеркнул, что обновление автотранспортного парка – одно из ключевых направлений развития почтовой логистики. «Почта России – единственное предприятие в области, которое доставляет почтовые отправления даже в самые труднодоступные населенные пункты. Новые автомобили помогут ускорить доставку в удаленные районы», - сказал он. 

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