Новый транспорт получили псковские почтовики

Псковские почтовики получили новый транспорт, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФПС по Псковской области.

Компания получила четыре автомашины LADA Largus, грузоподъемностью 750 килограммов. Все машины адаптированы под перевозку почтовых отправлений.

Планируется, что до конца года поступят ещё 8 автомобилей марки УАЗ.

Директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин подчеркнул, что обновление автотранспортного парка – одно из ключевых направлений развития почтовой логистики. «Почта России – единственное предприятие в области, которое доставляет почтовые отправления даже в самые труднодоступные населенные пункты. Новые автомобили помогут ускорить доставку в удаленные районы», - сказал он.