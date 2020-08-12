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Общество / Образование

Некоторые школы Пскова откажутся от электронных карт для прохода учащихся

12 августа 2020 года, 15:32

Некоторые школы Пскова откажутся от электронных карт для прохода учащихся. Вместо этого будут открыты несколько входов в здание учебного заведения, на каждом из которых организуют дежурство администраторов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на начальника Управления образования администрации Пскова Анну Кузыченко.

Некоторые школы Пскова откажутся от электронных карт для прохода учащихся

Фото пресс-службы муниципалитета

Она подчеркнула, что на входах во все учебные заведения будут стоять санитайзеры и проводиться термометрия.

По её словам, сейчас идёт приёмка школ и детских садов к новому учебному году, особое внимание при этом уделяется соблюдению противопандемических мер: проверяются планы профилактических мероприятий, которые уже составлены в каждой школе.

В дошкольных учреждениях, рассказала Анна Кузыченко, отработан алгоритм на примере дежурных групп в летний период. Там также установят санитайзеры, сотрудники будут встречать детей на входе и проводить термометрию.

«Мы провели мониторинг потребности школ, садов, учреждений дополнительного образования в необходимых средствах индивидуальной защиты, термометрии, рециркуляторов, которые позволят обезопасить детей в рамках пандемии и второй волны коронавируса», - отметила Анна Кузыченко.

Она добавила, что сейчас идёт работа по составлению расписаний в школах.

На данный момент 91 образовательное учреждение Пскова готово начать учебный год в условиях противопандемических мероприятий в очном режиме. «Мы видим, что каждая образовательная организация настроена на то, чтобы обезопасить детей и создать условия, чтобы учебный год начался в очном режиме», - заключила Анна Кузыченко.

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