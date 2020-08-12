Александр Котов поздравил военных лётчиков с Днём ВВС

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил с Днём Военно-воздушных сил России лётчиков, штурманов, ветеранов военной авиации и специалистов инженерно-технических служб. «От всего сердца желаю всем, чья жизнь связана с военной авиацией, здоровья благополучия и мирного неба!» - пожелал он. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Подвиги военных лётчиков в годы Великой Отечественной войны – пример безмерного героизма и преданности своей стране. Бесстрашием и высочайшим профессионализмом героев вдохновляются те, кто сегодня охраняет воздушные рубежи родины и защищает национальные интересы России», - сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что выбор профессии для этих людей не случаен, это их призвание, связанное с устремлённостью в небо, с силой характера и любовью к Отчизне. Александр Котов отметил, что вклад в обеспечение обороноспособности страны вносят и псковичи, которые несут службу в ВВС России.