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Общество / Коммуналка

В выходные художники начнут расписывать стены техсооружений в Пскове

12 августа 2020 года, 13:10

В выходные дни 15 и 16 августа художники начнут наносить граффити на стены технических сооружений Пскова. Об этом сообщает Псковское агентства информации со ссылкой на начальника Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталью Плявинскую.

В выходные художники начнут расписывать стены техсооружений в Пскове

На стенах появятся картины, которые набрали большинство голосов по итогам конкурса макетов для граффити, который был организован в рамках фестиваля граффити и стрит-арт-культуры «Плеск». Всего были представлены 82 работы.

Псковичи могли выбрать не только картину, но и место для её нанесения.

Авторы трёх лучших работ получат будут награждены денежными призами.

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