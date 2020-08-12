В выходные художники начнут расписывать стены техсооружений в Пскове

В выходные дни 15 и 16 августа художники начнут наносить граффити на стены технических сооружений Пскова. Об этом сообщает Псковское агентства информации со ссылкой на начальника Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталью Плявинскую.

На стенах появятся картины, которые набрали большинство голосов по итогам конкурса макетов для граффити, который был организован в рамках фестиваля граффити и стрит-арт-культуры «Плеск». Всего были представлены 82 работы.

Псковичи могли выбрать не только картину, но и место для её нанесения.

Авторы трёх лучших работ получат будут награждены денежными призами.