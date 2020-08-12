Более 300 тысяч рублей отдали псковичи мошенникам за сутки

За сутки жертвами мошенников стали 7 жителей Псковской области. В сумме они лишились более 300 тыс. рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, пожилой житель Пушкиногорского района после разговора с лже-банкиром недосчитался 150 тыс. рублей, 65-летний житель города Дно - почти 100 тысяч рублей. Более 60 тысяч рублей мошенники похитили со счёта 43-летней псковички, которая рассчитывала получить бонусы от крупного банка.

В настоящее время по всем фактам ведутся расследования.

«Во избежание серьезных финансовых потерь необходимо соблюдать меры предосторожности при общении с неизвестными лицами в сети или по телефону. Никому ни под каким предлогом не следует предоставлять доступ к данным счетов и паролям», - обратились к жителям региона в УМВД.