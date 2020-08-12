Губернатор поздравил с Днём ВВС всех, «для кого небо стало вторым домом»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём Военно-воздушных сил. «Поздравляю с праздником всех, для кого небо стало вторым домом, а защита Родины – смыслом жизни», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Отдельные слова поздравления он адресовал военнослужащим 334-й Берлинского Краснознамённого военно-транспортного авиационного полка Псковского гарнизона.

Михаил Ведерников напомнил, что 12 августа празднуется 108 годовщина образования ВВС. «Со времени зарождения до наших дней авиационные подразделения оснащаются самой передовой техникой и вооружением, которые позволяют выполнять исключительные по сложности задачи во всех уголках мира. Защита рубежей, борьба с международным терроризм, поддержка союзников, разведка – Воздушно-космические силы современности способны справиться с любым вызовом, чем заслуживают искреннего уважения и благодарности», - подчеркнул губернатор.

Он пожелал военнослужащим, из родным и близким крепкого здоровья, сил, бодрости духа и успехов в службе.