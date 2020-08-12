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Общество / Здоровье

В восьми муниципалитетах Псковской области выявлены новые случаи коронавируса

12 августа 2020 года, 11:18

За минувшие сутки новые случаи коронавируса выявили в восьми муниципалитетах Псковской области, при этом больше всего в Великих Луках - 17 заражённых. Такие данные публикует официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

В восьми муниципалитетах Псковской области выявлены новые случаи коронавируса

В Пскове число больных выросло на 8, в Новосокольническом районе — на 5. По два новых случая выявили в Островском и Псковском районах, по одному - в Великолукском, Порховском и Пустошкинском районах.

Общее количество тех, у кого выявлен коронавирус, в Псковской области достигло 4 тыс. 38.

11 августа из медицинских учреждений области были выписаны 8 человек, всего вылечились уже 2 тыс. 858 человек. Умерли 58.

С начала пандемии в Псковской области провели 70 тыс. 628 исследований на коронавирус.

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