На третьем этапе снятия ограничений контроль соблюдения требований Роспотребнадзора усилят в Псковской области

В случае перехода на третий этап снятия ограничений, контроль за соблюдением всех требований Роспотребнадзора в Псковской области будет усилен. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе число заболевших сократилось более чем на четверть, но заболевание по прежнему является опасным для каждого.

«У нас есть возможность вернуться к привычному образу жизни только в том случае, если мы будем следить за своим здоровьем и следовать всем необходимым мерам предосторожности. Берегите себя!» - заключил Михаил Ведерников.