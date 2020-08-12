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Общество / Здоровье

На третьем этапе снятия ограничений контроль соблюдения требований Роспотребнадзора усилят в Псковской области

12 августа 2020 года, 10:53

В случае перехода на третий этап снятия ограничений, контроль за соблюдением всех требований Роспотребнадзора в Псковской области будет усилен. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На третьем этапе снятия ограничений контроль соблюдения требований Роспотребнадзора усилят в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Он подчеркнул, что на прошлой неделе число заболевших сократилось более чем на четверть, но заболевание по прежнему является опасным для каждого.

«У нас есть возможность вернуться к привычному образу жизни только в том случае, если мы будем следить за своим здоровьем и следовать всем необходимым мерам предосторожности. Берегите себя!» - заключил Михаил Ведерников.

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