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Общество / Армия

Участники «Десантного взвода» из Китая выполнили норматив по укладке парашютов

12 августа 2020 года, 09:53

Китайские участники конкурса «Десантный взвод», который состоится с 23 августа по 1 сентября в Пскове, выполнили временной норматив по укладке парашютов. Он составляет 45 минут на одну парашютную систему, сообщили «Псковской правде» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Участники «Десантного взвода» из Китая выполнили норматив по укладке парашютов

Фото Дмитрия Харичкова, Министерство обороны РФ

Команда из Китая укладывала парашюты SBS, которые они привезли с собой. Эти системы произведены в Китае и стоят на обеспечении Народно-освободительной армии Китая.

В Департамента отметили, что по тактико-техническим характеристикам китайские парашюты близки российским системам Д-10, однако, отличаются формой купола и его площадью, которая в китайской версии составляет 74,7 квадратных метра, в российской — 100 квадратных метров. В результате скорость снижения на парашютной системе китайского производства и жесткость приземления значительно выше, чем у российских систем.

Конкурс «Десантный взвод — 2020» состоится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020». Участие в нём примут более 250 военнослужащих из 15 стран.

 

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