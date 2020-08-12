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Происшествия / ДТП

Двое детей получили травмы в ДТП в Порховском районе

12 августа 2020 года, 09:13

Двое детей и женщина получили травмы в результате ДТП, которое произошло 11 августа около 15:30 в Порховском районе на 9-м километре дороги Порхов — Успенье. Там 37-летний житель Санкт-Петербурга на автомобиле «Вольво» не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП 37-летняя пассажирка получила ушибы, 5-летняя девочка — ушибы лица, 3-летняя девочка — рану виска. Госпитализация им не потребовалась. Все трое — жители Санкт-Петербурга.

По факту аварии проводится проверка, установлено, что водитель в момент ДТП был трезв.

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