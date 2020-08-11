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Происшествия / Преступление

Двух продавцов марихуаны поймали в Опочецком районе

11 августа 2020 года, 18:00

В Опочецком районе задержали двух сбытчиков наркотиков. Оба — местные жители, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Один из задержанных — 39-летний мужчина продал более 20 граммов марихуаны, второй — 28-летний молодой человек — свыше 7 граммов.

Двух продавцов марихуаны поймали в Опочецком районе

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В отношении задержанных следователи МО МВД России «Опочецкий» возбудили уголовные дела по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Теперь сбытчикам грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе отметили, что наркоторговцы были выявлены в ходе профилактической операции «Мак-2020», третий этап которой стартовал в области 6 августа. Жителей региона просят сообщать о всех фактах незаконного культивирования или сбыта наркосодержащих растений по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области (8112) 66-16-49 или по телефону Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД (8112) 59-37-00.

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