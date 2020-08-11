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Спорт / Арена

Земляные работы завершены на месте будущего ФОКОТа у лицея «Развитие» в Пскове

11 августа 2020 года, 17:39

Председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по партийным проектам Александр Котов проконтролировал ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) у лицея «Развитие» в Пскове.

Земляные работы завершены на месте будущего ФОКОТа у лицея «Развитие» в Пскове

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, на данный момент завершены земляные работы: сделан дренаж, проложен водопровод и все необходимые подземные коммуникации, установлена коробка, смонтировано видеонаблюдение, подготовлена площадка для трибуны. На площадке начался монтаж ограждения, также идёт подготовка для укладки покрытия на беговых дорожках и футбольном поле. Также комплекс будет включать несколько тренажёров, небольшую воркаут-площадку и яму для прыжков в длину.

Александр Котов обратил внимание на необходимость установить туалет, хотя сейчас его в проекте нет. Он пояснил, что такой вопрос возник при установке ФОКОТа в Плюссе. «Здесь будут заниматься не только школьники, но и жители всего микрорайона, лучше заранее предусмотреть, если у города такая возможность есть», - сказал спикер Собрания. Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов пообещал учесть предложение.

Он также рассказал, что ФОКОТ будет открыт с 8:00 до 20:00. При этом уже найден сотрудник, который будет следить за комплексом, открывать и закрывать площадку.

«Наша главная цель – как можно больше людей привлечь к здоровому образу жизни. Такие объекты нужны и в областном центре, и в районах», - заявил Александр Котов.

При этом он обратил внимание, что регионам сложно собственными средствами решать такие задачи. «Но здесь речь идёт о федеральных деньгах. Это партийный проект – фракция «Единой России» в Государственной Думе лоббирует его финансирование. За счёт федерального бюджета полностью приобретается оборудование, субъект на условиях софинансирования обеспечивает подготовку основания и установку, в задачи муниципалитетов входит подготовка проектной документации», - добавил Александр Котов.

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