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Спорт / Рекорды

Порядка 200 жителей Псковской области занимаются полётами на парапланах

11 августа 2020 года, 16:55

Порядка 200 жителей Псковской области занимаются полётами на парапланах, рассказал стоявший у истоков этого движения в регионе Мирон Антипов эфире ПАИ-live 11 августа.

Порядка 200 жителей Псковской области занимаются полётами на парапланах
Мирон Антипов
Фото Псковского агентства информации

По его словам, на гору Соколиху в Псковском районе часто приезжают новички, которые наблюдают за опытными парапланеристами, задают вопросы, пробуют летать в тандеме с инструктором. «Дальше они могут зацепиться и начать учиться, а кому-то и бесплатно это не надо», - отметил Мирон Антипов.

Он поделился воспоминаниями о том, как сам совершил свой первый полёт. «Я к этому шел, мне было интересно, хотелось летать не на рейсовом самолете, а на легком аппарате. Были моменты, когда хотелось летать каждый день, в любую свободную минуту», - рассказал гость эфира. По его словам, парапланы, которые ещё не были распространены в Пскове, он впервые увидел на авиашоу в Европе, а тем уже вместе с друзьями начал сам собирать технику.

«Первое время парапланы вызывали шок у людей оттого, что они так низко летают над головами. А сейчас все уже привыкли. Параплан в Пскове – это уже не удивительно», - заявил Мирон Антипов.

Он добавил, что сейчас парапланеристы часто помогают МЧС в поисках людей и участвуют в массовых праздниках.

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