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Происшествия / Преступление

Семь наркоманов задержали в Пскове

11 августа 2020 года, 16:36

Семь человек с признаками наркотического опьянения задержали в Пскове 10 августа в ходе профилактических мероприятий сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области совместно с оперативниками УКОН УМВД по региону. Все семеро были выявлены в микрорайоне Запсковье, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного Управления Росгвардии.

У двоих человек правоохранители обнаружили свёртки с неизвестным веществом. Изъятое переданы для проведения экспертизы.

Все семеро будут привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств, которая предусмотрена частью 2 статьи 20.20 КоАП  РФ.

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