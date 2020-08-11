Семь наркоманов задержали в Пскове

Семь человек с признаками наркотического опьянения задержали в Пскове 10 августа в ходе профилактических мероприятий сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области совместно с оперативниками УКОН УМВД по региону. Все семеро были выявлены в микрорайоне Запсковье, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного Управления Росгвардии.

У двоих человек правоохранители обнаружили свёртки с неизвестным веществом. Изъятое переданы для проведения экспертизы.

Все семеро будут привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств, которая предусмотрена частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ.