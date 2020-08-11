С 76-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков поздравил печерян губернатор

С 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей Печорского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор напомнил, что Печорский район был освобождён в ходе Тартуской операции. «Долгие три года глубоко в тылу происходило противостояние: карательные отряды фашистов устраивали облавы на партизан, уничтожали национальные меньшинства и советских граждан, создавали лагеря, где люди, живя под открытым небом, погибали от голода и холода. В противовес им местные жители боролись за свою свободу, участвуя в партизанских и подпольных отрядах», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он отметил, что военнопленным, престарелым и нуждающимся людям помогала братия Псково-Печерского монастыря. «Только общими усилиями жители Печорского района смогли отвоевать свободу и независимость, прогнать врага с родной земли», - заявил глава региона.

Особые слова благодарности он выразил в адрес ветеранов: «С каждым годом живых героев становится всё меньше. Но мы, их потомки, всегда будем помнить, какими жертвами и трудами была добыта Великая Победа». Михаил Ведерников пожелал печерянам здоровья, счастья, удачи и благополучия.

В памятный день 11 августа у мемориалов в память о героях Великой Отечественной войны состоялись торжественные церемонии возложения цветов и гирлянд воинской славы.