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Общество / Важная дата

С 76-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков поздравил печерян губернатор

11 августа 2020 года, 15:50

С 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей Печорского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

С 76-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков поздравил печерян губернатор

Фото газеты "Печорская правда"

Губернатор напомнил, что Печорский район был освобождён в ходе Тартуской операции. «Долгие три года глубоко в тылу происходило противостояние: карательные отряды фашистов устраивали облавы на партизан, уничтожали национальные меньшинства и советских граждан, создавали лагеря, где люди, живя под открытым небом, погибали от голода и холода. В противовес им местные жители боролись за свою свободу, участвуя в партизанских и подпольных отрядах», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он отметил, что военнопленным, престарелым и нуждающимся людям помогала братия Псково-Печерского монастыря. «Только общими усилиями жители Печорского района смогли отвоевать свободу и независимость, прогнать врага с родной земли», - заявил глава региона. 

С 76-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков поздравил печерян губернатор

Фото газеты "Печорская правда"

Особые слова благодарности он выразил в адрес ветеранов: «С каждым годом живых героев становится всё меньше. Но мы, их потомки, всегда будем помнить, какими жертвами и трудами была добыта Великая Победа». Михаил Ведерников пожелал печерянам здоровья, счастья, удачи и благополучия.

В памятный день 11 августа у мемориалов в память о героях Великой Отечественной войны состоялись торжественные церемонии возложения цветов и гирлянд воинской славы.

С 76-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков поздравил печерян губернатор

Фото газеты "Печорская правда"

У стеллы в Печорах отслужили заупокойную литию, после которой представители региональной и районной властей, и жители города почтили память павших. На братском захоронении в Печорах перезахоронили останки 23 воинов.

Также сегодня проходит серия мероприятий в онлайн-формате. Завершится праздничный день фейерверком.

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