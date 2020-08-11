Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Армия

Передача боевого знамени новому командиру состоялась в псковской дивизии

11 августа 2020 года, 14:46

Состоялась церемония передачи боевого знамени дислоцированной в Пскове 76-ой гвардейской черниговской краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии. Флаг в торжественной обстановке 11 августа прежний командир соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплий вручил новому - полковнику Сергею Чубарыкину. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На церемонии был зачитан Указ об освобождении Игоря Каплия от должности и назначении комдивом Сергея Чубарыкина.

Передача боевого знамени новому командиру состоялась в псковской дивизии

Фото Андрея Степанова

Игорь Каплий поблагодарил командиров воинских частей за службу, а также пожелал Сергеу Чубарыкину успехов.

За службу прежнего комдива поблагодарил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев: «Накопленный боевой опыт работы, ответственный подход ко всем поставленным задачам позволили вам не только сохранить лучшие традиции воинской части, но и приумножить их». Он также выразил надежду, что и после смены комдива продолжится тесное взаимодействие дивизии и Пскова.

Передача боевого знамени новому командиру состоялась в псковской дивизии

Фото Андрея Степанова

Заместитель командующего воздушно-десантными войсками России Андрей Холзаков пожелал Сергею Чубарыкину «быть лучшим среди лучших», а Игорю Каплию - хорошей учебы. «Псков - наша родная земля, и никто, кроме вас, не защитит эту многострадальную землю», - подчеркнул он.

Кроме того, за службу Игоря Каплия поблагодарили Почетный гражданин Пскова, гвардии генерал-майор в отставке Станислав Семенюта, настоятель храма Александра Невского протоиерей Олег Тэор. Они пожелали новому и прежнему комдивам крепкого здоровья и успехов дальнейших ратных трудах на благо Родины.

Фоторепортаж с церемонии передачи боевого знамени смотрите здесь >>> 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сквер на проспекте Энтузиастов в Пскове ремонтируют частями
Работы по ремонту Рижского проспекта в Пскове продолжат в 2021 году
Двух продавцов марихуаны поймали в Опочецком районе
Земляные работы завершены на месте будущего ФОКОТа у лицея «Развитие» в Пскове
Порядка 200 жителей Псковской области занимаются полётами на парапланах
Семь наркоманов задержали в Пскове
С 76-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков поздравил печерян губернатор
За кражу денег и товара из бежаницкого отделения почты его руководитель получила условный срок
Нарушение правил охоты выявили в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Сюрприз с юга

Общество / Здоровье
11 августа 19:23

Сюрприз с юга

Что делать, когда народные средства не помогают?
Опыт пограничья

Общество
7 августа 14:52

Опыт пограничья

Студенты из Пскова и Даугавпилса приняли участие в семинаре «Молодежь и проблемы гуманитарной культуры в современном обществе»
Взрослая сказка

Общество / Знай наших!
6 августа 11:37

Взрослая сказка

Авторы вирусного ролика о Псковской области рассказали, как проходили съемки