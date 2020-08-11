Передача боевого знамени новому командиру состоялась в псковской дивизии

На церемонии был зачитан Указ об освобождении Игоря Каплия от должности и назначении комдивом Сергея Чубарыкина.

Состоялась церемония передачи боевого знамени дислоцированной в Пскове 76-ой гвардейской черниговской краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии. Флаг в торжественной обстановке 11 августа прежний командир соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплий вручил новому - полковнику Сергею Чубарыкину. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

За службу прежнего комдива поблагодарил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев: «Накопленный боевой опыт работы, ответственный подход ко всем поставленным задачам позволили вам не только сохранить лучшие традиции воинской части, но и приумножить их». Он также выразил надежду, что и после смены комдива продолжится тесное взаимодействие дивизии и Пскова.

Игорь Каплий поблагодарил командиров воинских частей за службу, а также пожелал Сергеу Чубарыкину успехов.

Заместитель командующего воздушно-десантными войсками России Андрей Холзаков пожелал Сергею Чубарыкину «быть лучшим среди лучших», а Игорю Каплию - хорошей учебы. «Псков - наша родная земля, и никто, кроме вас, не защитит эту многострадальную землю», - подчеркнул он.

Кроме того, за службу Игоря Каплия поблагодарили Почетный гражданин Пскова, гвардии генерал-майор в отставке Станислав Семенюта, настоятель храма Александра Невского протоиерей Олег Тэор. Они пожелали новому и прежнему комдивам крепкого здоровья и успехов дальнейших ратных трудах на благо Родины.

Фоторепортаж с церемонии передачи боевого знамени смотрите здесь >>>