За кражу денег и товара из бежаницкого отделения почты его руководитель получила условный срок

К году лишения свободы условно с испытательным сроком в 8 месяцев приговорил суд начальницу передвижного отделения почтовой связи в Бежаницком районе. Женщина обвинялась в краже денег и товаров из отделения, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Бежаницкого района.

С декабря 2019 по февраль текущего года женщина похитила из кассы отделения 88 тыс. 455 рулей, а также взяла товары на общей стоимостью 21 тыс. 355 рублей. В отношении руководителя отделения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Также женщине предстоит выплатить в пользу Российской Федерации ущерб в размере 109 тыс. 810 рублей.