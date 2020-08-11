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Происшествия / Правосудие

За кражу денег и товара из бежаницкого отделения почты его руководитель получила условный срок

11 августа 2020 года, 14:18

К году лишения свободы условно с испытательным сроком в 8 месяцев приговорил суд начальницу передвижного отделения почтовой связи в Бежаницком районе. Женщина обвинялась в краже денег и товаров из отделения, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Бежаницкого района.

С декабря 2019 по февраль текущего года женщина похитила из кассы отделения 88 тыс. 455 рулей, а также взяла товары на общей стоимостью 21 тыс. 355 рублей. В отношении руководителя отделения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Также женщине предстоит выплатить в пользу Российской Федерации ущерб в размере 109 тыс. 810 рублей.

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