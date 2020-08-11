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Происшествия / ЧП

Нарушение правил охоты выявили в Псковской области

11 августа 2020 года, 13:37

 Нарушение правил охоты выявили сотрудники Росгвардии в ходе оперативно-профилактической операции. Нарушителя привлекли к административной ответственности, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

В ходе операции «Охота» были проверены 99 владельцев охотничьего оружия и зафиксировано одно нарушение действующего законодательства в сфере оборота оружия. Нарушителя также привлекли к административной ответственности.

Также сотрудники Росгвардии провели разъяснительную работу в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, напомнили об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.

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