На три недели раньше срока завершился ремонт Рижского проспекта в Пскове

С опережением графика на три недели подрядчик завершил ремонт Рижского проспекта в Пскове. Качество работ оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который поблагодарил подрядную организацию, пишет Псковское агентство информации .

Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин напомнил, что ремонт проводился в рамках проекта «Дорожная сеть», входящего в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В сумме из федерального и областного бюджетов было выделено порядка 95 млн рублей.

По словам Бориса Елкина, на следующий год запланировано приведение в порядок ещё двух километров проспекта — до выезда из города.