На три недели раньше срока завершился ремонт Рижского проспекта в Пскове

С опережением графика на три недели подрядчик завершил ремонт Рижского проспекта в Пскове. Качество работ оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который поблагодарил подрядную организацию, пишет Псковское агентство информации.
С опережением графика на три недели подрядчик завершил ремонт Рижского проспекта в Пскове. Качество работ оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который поблагодарил подрядную организацию, пишет Псковское агентство информации.
Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин напомнил, что ремонт проводился в рамках проекта «Дорожная сеть», входящего в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В сумме из федерального и областного бюджетов было выделено порядка 95 млн рублей.
По словам Бориса Елкина, на следующий год запланировано приведение в порядок ещё двух километров проспекта — до выезда из города.
Михаил Ведерников поручил провести конкурсы так, чтобы у подрядчиков была возможность заранее закупить материалы. «Объём финансирования по дорожному фонду увеличили в 2 раза с 2017 года. Надо темп держать и наращивать», - заявил глава региона.
Также он предложил сделать вдоль Рижского проспекта велосипедную дорожку. Борис Елкин заметил, что проложить её на протяжённости всего проспекта не удастся, поскольку это не везде позволяет ширина пешеходной зоны. Тем не менее он пообещал проработать вопрос.