Пять случаев коронавируса за сутки выявили в Псковской областной больнице

В Псковской областной клинической больнице за сутки выявили 5 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«К сожалению, добавился ещё один очаг – в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре. К настоящему времени у десяти монахов обнаружили COVID-19», - добавил глава региона.

При этом он подчеркнул, что в целом динамика распространения коронавируса в Псковской области остаётся на достаточно низком уровне. «На ближайшем заседании оперативного штаба будем обсуждать возможность перехода на третий этап снятия противовирусных ограничений», - анонсировал Михаил Ведерников.

За сутки 10 августа в регионе выявили 19 новых случаев коронавируса, также был подтверждён ещё один летальный исход среди заражённых.