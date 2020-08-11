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Общество / Здоровье

Пять случаев коронавируса за сутки выявили в Псковской областной больнице

11 августа 2020 года, 12:02

В Псковской областной клинической больнице за сутки выявили 5 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Пять случаев коронавируса за сутки выявили в Псковской областной больнице

«К сожалению, добавился ещё один очаг – в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре. К настоящему времени у десяти монахов обнаружили COVID-19», - добавил глава региона.

При этом он подчеркнул, что в целом динамика распространения коронавируса в Псковской области остаётся на достаточно низком уровне. «На ближайшем заседании оперативного штаба будем обсуждать возможность перехода на третий этап снятия противовирусных ограничений», - анонсировал Михаил Ведерников.

За сутки 10 августа в регионе выявили 19 новых случаев коронавируса, также был подтверждён ещё один летальный исход среди заражённых.

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